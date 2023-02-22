شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. النصر يعلن غياب نجمه حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي النصر السعودي رسميا اليوم الثلاثاء عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، وانتهاء موسمه مع الفريق، وغيابه حتى نهاية الموسم الجاري.

وسيغيب الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب العالمي، بعدما أصيب في تدريبات النصر، حتى نهاية الموسم الجاري، حيث سيخضع لجراحة ثم برنامج علاجي وتأهيلي يمتد لنحو 6 أشهر.

وكتب النصر عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "أوضحت الفحوصات الطبية إصابة نجم النصر بيتي مارتينيز بقطع كامل في الرباط المتصالب الأمامي للركبة اليسرى، أمنياتنا له بالشفاء، والعودة أقوى بإذن الله".

ومن المقرر أن يستكمل النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، موسمه بتواجد 7 أجانب فقط بعد إصابة بيتي، حيث ينافس الفريق على بطولتي الدوري وكأس الملك.

وكان بيتي قد تعرض لإصابة في 2021 خلال مباراة ضد أهلي جدة في الدوري، وأجرى جراحة حينها لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة، ثم غاب للعلاج 6 أشهر.

ولم يشارك المحترف الأرجنتيني في 9 جولات بالدوري الجاري، بعد إصابته في معسكر النصر التحضيري للموسم في إسبانيا، حيث شارك مع النصر في 9 مباريات فقط خلال الموسم الجاري، لم يسجل أو يصنع فيها أي هدف.