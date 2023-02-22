شكرا لقرائتكم خبر عن رامون دياز: الهلال سوف يفرض سيطرته أمام فولاد الإيراني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أنه لن يغير طريقته في مباراة الغد، أمام فولاد خوزستان الإيراني، المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتابع دياز خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، الذي عقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة: "درسنا الفريق الإيراني جيدًا، وندرك اعتمادهم على اللعب الدفاعي، وفريقنا قادر على فك هذه التحصينات".

وأضاف: "قادرون على فرض أسلوبنا من خلال التحكم في مجريات اللعب، ومعنويات لاعبيه عالية جدًا وكذلك تركيزهم، وجاهزون للفوز ومواصلة المشوار في البطولة".

وتابع: "سأتخذ قرار مشاركة اللاعبين العائدين من الإصابات، في مباراة الغد، بعد التأكد من جاهزيتهم تمامًا، خاصة بعد شفاء كويلار وسلمان الفرج بالفترة الأخيرة".

وأبدى دياز عدم رضاه عن المستوى الذي قدمه الفريق أمام شباب أهلي دبي رغم الفوز 3-1، مبينًا أن مباراة فولاد ستكون معقدة، إذا قدم فريقه نفس الأداء السابق، لذلك يتوجب الاستعداد جيدًا لهذه المرحلة.