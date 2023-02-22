شكرا لقرائتكم خبر عن كريسبو: الدحيل جاهز لمواجهة الشباب بدوري أبطال آسيا ونركز على أنفسنا فقط والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، جاهزية فريقه لمواجهة الغد أمام الشباب السعودي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال كريسبو في المؤتمر الصحفي التقديمي اليوم الأربعاء: "سعيد بوصولنا لهذا الدور بعد مستويات رائعة قدمناها منذ انطلاقة هذه النسخة من البطولة، ولن تكتفي بهذا الدور لأن هدفنا المواصلة في البطولة".

وأضاف: "لا أريد استباق الأحداث سنعمل جاهدا لتخطي هذا الدور والتأهل للدور نصف النهائي، وبعدها سنخطط لما هو أفضل".

وتابع: "خضنا مباراة قوية في ربع النهائي أمام الريان، لعبنا فيها 120 دقيقة، وتأهلنا بركلات الترجيح، لهذا كان من الضروري تعافي اللاعبين من الإرهاق الذي أصابهم في تلك المواجهة".

وعن منافسهم في مباراة الغد الشباب، قال كريسبو: "أركز دائمًا على فريقي ولا أفكر في الفريق المنافس، ويجب علينا أن نتأقلم مع أي فريق يواجهنا".

واختتم: "لدينا عناصر قادرة على تقديم أفضل أداء، وخط هجوم مميز يعرف الطريق للشباك، والمهم هو كيفية صناعة الفرص لكي نترجمها إلى أهداف".

وتأهل الدحيل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على الريان بركلات الترجيح، فيما تأهل الشباب السعودي بالفوز على ناساف الأوزبكي بهدفين دون رد.