شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فولاد الإيراني يتوعد الهلال السعودي قبل مواجهة دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - توعد حميد رضا رجبي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد الإيراني، نظيره الهلال السعودي قبل مواجهة الفريقين، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأوضح رجبي، أن جواد نيكونام المدير الفني السابق الذي رحل خلال الساعات القليلة الماضية، حقق إنجازات جيدة خلال الـ 4 سنوات الماضية.

ويستعد فولاد لمواجهة ثقيلة أمام الهلال السعودي في ربع النهائي لمنطقة الغرب، مسا غدٍ الخميس، في المباراة التي يسعى فيها الفريقين للتأهل إلى نصف نهائي البطولة

وكان الفريق الإيراني قد عبر الفيصلي السعودي في ثمن النهائي بهدف دون رد يوم الإثنين الماضي، فيما نجح الزعيم في إقصاء شباب أهلي دبي الإماراتي.

وقال رجبي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "نيكونام المدرب السابق قلبه معنا، كنا نأمل أن يكون مدربا للفريق في هذه المواجهة".

وأعلن جواد نيكونام في وقت سابق أن مباراة الفيصلي السعودي بدور الـ16، هي الأخيرة له مع الفريق الإيراني، ورفضت إدارة النادي استقالة نيكونام في حينها، قبل أن يتأكد رحيله اليوم.

وتابع: "فريقنا صعب على أي منافس، وفي المواجهات الصعبة يكون فولاد حاضرا وجاهزا، ويهمنا التركيز في مباراة الغد ضد الهلال لكي نتجاوز المباراة ونتأهل".

واختتم: "لكن مواجهة الهلال تعد صعبة أيضا، لأننا نلعب أمام أفضل فريق في آسيا، وهو حامل اللقب ووصيف مونديال الأندية".