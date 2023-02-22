شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الدحيل يؤكد صعوبة مواجهة الشباب السعودي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، على صعوبة مباراة فريقه أمام الشباب السعودي، مساء غدٍ الخميس، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال صلاح زكريا حارس الدحيل في المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء: "حضرنا لمباراة الغد بشكل جيد، بعد أن نجحنا في تخطي الريان، والآن أمامنا عقبة صعبة، علينا أن نخوضها بتركيز كبير".

وأضاف: "ركز الجهاز الفني على تأهيل اللاعبين بعد المجهود الذي بذلوه في المباراة الأخيرة، حيث خضنا تدريبات استشفائية للتخلص من الإرهاق والإجهاد البدني".

وتابع: "التواجد في ربع النهائي يمنحنا الدافع لمواصلة العمل الجاد، من أجل الوصول للدور التالي، ونعلم جيدًا أن فريق الشباب قوي، وهو يحتل المركز الثالث في الدوري السعودي، ويقدم مستويات مميزة للغاية ولكننا جاهزون لهذه المباراة، وسنقدم أقصى مجهود لنا داخل الملعب من أجل تخطي هذه المرحلة.

وتأهل الدحيل إلى ربع النهائي، بعد فوزه على مواطنه الريان، بركلات الترجيح، بينما صعد الشباب السعودي على حساب ناساف الأوزبكي بعد الفوز بهدفين دون رد.