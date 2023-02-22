شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتخذ قرارًا سارًا تجاه جماهيره قبل مواجهة فولاد الإيراني بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الأربعاء برئاسة فهد بن نافل، عن قرار سعيد لجماهير الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة فولاد الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وأكد النادي السعودي، عن اتخاذ قرار بتسيير حافلات لنقل الجماهير من مدينتي الأحساء والدمام إلى قطر عبر المنفذ البري، لمساندة الفريق.

وأوضح النادي، أن الفريق يحتاج مؤازرة جماهيره غدا الخميس في لقاء ربع نهائي دوري أبطال آسيا، من أجل التأهل والحفاظ على لقبه.

ويلتقي الهلال فولاد الإيراني غدا الخميس على ملعب الجنوب بالدوحة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، في مباراة يسعى فيها رفاق رامون دياز المدير الفني، لتحقيق الفوز فيها من أجل مواصلة المشوار نحو البطولة.

وأضاف النادي: "تقرر أن تنطلق الحافلات الخاصة بجماهير مدينة الأحساء في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت السعودية، على أن يكون التجمع في تمام الساعة 11 بملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء".

وتابعت: "سيكون تجمع جماهير مدينة الدمام في ملعب الأمير محمد بن فهد، في تمام الساعة 11 ظهرا، على أن تنطلق الحافلات بعد ساعة من هذا الموعد".

واختتمت: "ستكون عودة كافة الجماهير للمملكة عقب نهاية المباراة مباشرة وستتكفل إدارة الهلال بتوفير تذكرة لكل مشجع فضلا عن تقديم وجبة، على أن تلتزم الجماهير بارتداء القميص الأزرق".