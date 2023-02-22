شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الشباب قبل مواجهة الدحيل بدوري أبطال آسيا: نملك فرصة قوية للتأهل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الإسباني فيسنتي مورينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، على قوة جميع المنافسين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال فيسنتي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقائه المقبل ضد الدحيل القطري، المحدد موعده غدا الخميس: "سنواجه فريقا يلعب على أرضه وبين جماهيره، مما يزيد صعوبة المباراة".

وتابع: "نمتلك فرصة لا تعوض بعد بلوغ هذا الدور في البطولة القارية، الشباب يقدم مستويات مميزة في الدوري المحلي، ويعتبر الآن من الأندية القوية".

وأضاف: "درسنا الدحيل جيدًا، المنافس يحظى بمدرب كبير وهو هيرنان كريسبو، إضافة لمجموعة عالية المستوى من اللاعبين، لكن ذلك لن يمنعنا من العمل على تحقيق الفوز".

وعن نتائج قرعة ربع النهائي، علق مدرب الشباب: "لم أفضل مقابلة فريق على حساب آخر في هذا الدور"، معتبرًا أن البرازيلي كارلوس جونيور يعد إضافة قوية لهجوم الشباب منذ وصوله.

واختتم: "جونيور لاعب مهم في تشكيلتنا، وهو معنا الآن بعدما انتهت المشكلة التي عرقلت سفره من الرياض، لكن من الصعب الحديث عن مشاركته من عدمها حاليا".