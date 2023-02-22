يوم التأسيس / وزير الحج والعمرة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس



جدة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال معاليه: "يأتي يوم التأسيس ليؤكد أصالة وطننا وشموخه منذ تأسيس الدولة

وسأل المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة -حفظها الله- وأن يديم الأمن والأمان على هذه المملكة.

// انتهى //

13:56ت م

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جدة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسرفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.وقال معاليه: "يأتي يوم التأسيس ليؤكد أصالة وطننا وشموخه منذ تأسيس الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون، ويجسد رعاية قادتها في خدمة الحرمين الشريفين واهتمامها بخدمة الإسلام والمسلمين".وسأل المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة -حفظها الله- وأن يديم الأمن والأمان على هذه المملكة.// انتهى //13:56ت م0082

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