يوم التأسيس / نادي الرياض الأدبي يحتفي بذكرى "يوم التأسيس"



الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

أقام نادي الرياض الأدبي ليلة البارحة ندوة وطنية بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس".

وشارك في الندوة التي أقيمت في مقر هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور زهير الشهري بورقة عنوانها: "الإمام محمد بن سعود، قيم وأدوات صناعة التاريخ"، تلته الدكتورة منى الغيث التي تحدثت عن الاحتفاء بيوم التأسيس، ثم الدكتورة سلمى هوساوي وكان حديثها عن "رموز شعار يوم التأسيس والبعد التراثي والحضاري للمملكة".

وقد تطرق الجميع إلى هذا الكيان الشامخ، منذ فترة التأسيس إلى هذا العصر الزاخر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

13:50ت م

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الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسأقام نادي الرياض الأدبي ليلة البارحة ندوة وطنية بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس".وشارك في الندوة التي أقيمت في مقر هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور زهير الشهري بورقة عنوانها: "الإمام محمد بن سعود، قيم وأدوات صناعة التاريخ"، تلته الدكتورة منى الغيث التي تحدثت عن الاحتفاء بيوم التأسيس، ثم الدكتورة سلمى هوساوي وكان حديثها عن "رموز شعار يوم التأسيس والبعد التراثي والحضاري للمملكة".وقد تطرق الجميع إلى هذا الكيان الشامخ، منذ فترة التأسيس إلى هذا العصر الزاخر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وما تتميز به بلادنا من بعد تاريخي وحضاري وثقافي منذ أقدم العصور.// انتهى //13:50ت م0081

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