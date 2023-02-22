يوم التأسيس / الملحقية الثقافية السعودية في الأردن تحتفي بذكرى يوم التأسيس



عمّان 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

نظّمت الملحقية الثقافية

وتضمن الحفل المعد بهذه المناسبة، عدداً من الأركان التي زيّنت قاعة الملحقية للفنون الثقافية، بما احتوت عليه من معروضات وحرف يدوية, إلى جانب أركان خصصت لعرض وتجربة الزي التراثي السعودي.

كما ضم المعرض التراثي المُصاحب للاحتفالية، العديد من المجسمات والصور التي تجسد تاريخ المملكة الممتد لثلاثة قرون.

// انتهى //

13:47ت م

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عمّان 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسنظّمت الملحقية الثقافية السعودية في الأردن حفلاً بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، والملحق الثقافي السعودي الدكتور فهد بن عيسى الرميح، وعدد من المسؤولين والطلبة المبتعثين والمواطنين.وتضمن الحفل المعد بهذه المناسبة، عدداً من الأركان التي زيّنت قاعة الملحقية للفنون الثقافية، بما احتوت عليه من معروضات وحرف يدوية, إلى جانب أركان خصصت لعرض وتجربة الزي التراثي السعودي.كما ضم المعرض التراثي المُصاحب للاحتفالية، العديد من المجسمات والصور التي تجسد تاريخ المملكة الممتد لثلاثة قرون.// انتهى //13:47ت م0080

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