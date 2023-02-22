يوم التأسيس / سمو نائب أمير جازان: يوم التأسيس مناسبة عظيمة للاحتفاء بتاريخ وعراقة وطننا العزيز



جيزان 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، يوم التأسيس بأنه مناسبة عظيمة للاحتفاء بتاريخ وطننا العزيز الذي أُسس قبل ثلاثة قرون.

وأكد سموه أن إعلان يوم التأسيس جاء ليبرز مدى اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بتاريخ الوطن وربط المواطنين بالعمق التاريخي لدولتهم المباركة منذ عهد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة

وشدّد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز على أهمية يوم التأسيس في استذكار عراقة تاريخ المملكة وحضارتها المتجذرة، منذ تأسيسها وحتى ما وصلت إليه وتحقق لها من مكانة وثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم، وما تشهده من نهضة تنموية وثقافية واقتصادية في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، سائلاً الله العلي القدير أن يعز وطننا، وأن يديم عليه أمنه وأمانه وازدهاره في ظل قيادته الرشيدة.

// انتهى //

13:38ت م

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جيزان 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسوصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، يوم التأسيس بأنه مناسبة عظيمة للاحتفاء بتاريخ وطننا العزيز الذي أُسس قبل ثلاثة قرون.وأكد سموه أن إعلان يوم التأسيس جاء ليبرز مدى اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بتاريخ الوطن وربط المواطنين بالعمق التاريخي لدولتهم المباركة منذ عهد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، مروراً بالدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ، على المنهج القويم "كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".وشدّد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز على أهمية يوم التأسيس في استذكار عراقة تاريخ المملكة وحضارتها المتجذرة، منذ تأسيسها وحتى ما وصلت إليه وتحقق لها من مكانة وثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم، وما تشهده من نهضة تنموية وثقافية واقتصادية في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، سائلاً الله العلي القدير أن يعز وطننا، وأن يديم عليه أمنه وأمانه وازدهاره في ظل قيادته الرشيدة.// انتهى //13:38ت م0078

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