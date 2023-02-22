يوم التأسيس / سمو أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس



جيزان 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة

وأكد سموه أن الاحتفاء بيوم التأسيس للدولة السعودية تجسيد للعمق التاريخي الذي أسسه قبل ثلاثة قرون الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- مؤسس الدولة السعودية الأولى، مروراً بالدولة السعودية الثانية على يدي الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وصولاً إلى توحيد المملكة العربية السعودية على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - رحمه الله -، وأرست دعائم الأمن والنهضة والتطور.

ونوّه أمير منطقة جازان بالنظرة الثاقبة والحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بربط الأجيال بأهم حدث غيّرَ التاريخ وفتح أبواب المستقبل وعَجَّل بالتنمية والتطوير للوطن ومناطقه عبر تواصل بناء الدولة السعودية في مختلف مراحلها وإرساء قاعدة صلبة لصروحها الشامخة حتى أصبحت المملكة عنواناً كبيراً للتميز والتنمية والنماء في هذا العهد الزاهر.

وسأل سموه المولى عز وجل، أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة - حفظها الله - .

// انتهى //

13:38ت م

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جيزان 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية وأكد سموه أن الاحتفاء بيوم التأسيس للدولة السعودية تجسيد للعمق التاريخي الذي أسسه قبل ثلاثة قرون الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- مؤسس الدولة السعودية الأولى، مروراً بالدولة السعودية الثانية على يدي الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وصولاً إلى توحيد المملكة العربية السعودية على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - رحمه الله -، وأرست دعائم الأمن والنهضة والتطور.ونوّه أمير منطقة جازان بالنظرة الثاقبة والحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بربط الأجيال بأهم حدث غيّرَ التاريخ وفتح أبواب المستقبل وعَجَّل بالتنمية والتطوير للوطن ومناطقه عبر تواصل بناء الدولة السعودية في مختلف مراحلها وإرساء قاعدة صلبة لصروحها الشامخة حتى أصبحت المملكة عنواناً كبيراً للتميز والتنمية والنماء في هذا العهد الزاهر.وسأل سموه المولى عز وجل، أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة - حفظها الله - .// انتهى //13:38ت م0077

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