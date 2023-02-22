يوم التأسيس / سمو أمير القصيم : يوم التأسيس .. اعتزاز بالجذور التاريخية الراسخة لهذه الدولة المباركة



بريدة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

ووصف سمو أمير القصيم هذه المناسبة الوطنية بأنها تمثل اعتزازاً بالجذور التاريخية الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود رحمه الله قبل ثلاثة قرون، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار.

وقال سمو أمير القصيم: يوم التأسيس يوم تاريخي نستلهم منه جيلاً بعد جيل عُمق الوفاء والوحدة الوطنية على امتداد تاريخ الدولة

وسأل سموه، المولى عزَّ وجلَّ أن يديم على المملكة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء .

// انتهى //

13:34ت م

0076



بريدة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ، - حفظهما الله - بذكرى يوم التأسيس.ووصف سمو أمير القصيم هذه المناسبة الوطنية بأنها تمثل اعتزازاً بالجذور التاريخية الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود رحمه الله قبل ثلاثة قرون، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار.وقال سمو أمير القصيم: يوم التأسيس يوم تاريخي نستلهم منه جيلاً بعد جيل عُمق الوفاء والوحدة الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية ، واستمر هذا التلاحم عنوانًا بارًزا لعلاقة الشعب بقيادته .وسأل سموه، المولى عزَّ وجلَّ أن يديم على المملكة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء .// انتهى //13:34ت م0076

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