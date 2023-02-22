يوم التأسيس / أمانة الشرقية تكمل كافة استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس في جميع المحافظات



الدمام 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

أكملت أمانة الشرقية كافة استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس، في جميع محافظات المنطقة، وذلك من خلال العديد من التجهيزات .

وتضمنت التجهيزات أعمال التزيين والإضاءات المختلفة في مختلف أنحاء المحافظات، وتركيب أعلام المملكة في الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى المداخل الرئيسية للمحافظات، وتزيين أعمدة الإنارة بإنارة تجميلية عبارة عن حلقات LED تضئ جسم العامود بالألوان، إضافة إلى تزيين مباني البلديات بالإضاءة.

كما تم تركيب لوحات بالشوارع العامة احتفالاً بيوم التأسيس، وتجهيز الواجهات البحرية والحدائق العامة لاستقبال المتنزهين، وتنظيف المسطحات الخضراء وصيانة ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى تركيب الإنارة الخضراء LED على مداخل الحدائق.

م . ك // انتهى //

13:34ت م

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