

أبوظبي 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد أحمد البواردي في أبوظبي اليوم، أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين التحالف الإسلامي ودولة الإمارات العربية المتحدة وآخر المستجدات التي وصل اليها التحالف الإسلامي فيما يتعلق بالمبادرات التي يقوم عليها.

وأكد اللواء المغيدي أهمية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها عضوًا في التحالف الإسلامي تتمتع بتجارب وخبرات في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

وتأتي هذه الزيارة من منطلق حرص التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على إقامة شراكات إستراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية وتعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع دول العالم كافة من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.

// انتهى //

13:30ت م

0074





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات يستقبل أمين السعودية اليوم التحالف الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.