السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الشاشات التوجيهية المساندة لدروس علماء المسجد الحرام



مكة المكرمة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الشاشات التوجيهية المساندة لدروس علماء المسجد الحرام.

وأكد معاليه, أهمية إيصال رسالة الحرمين الشريفين من خلال بث الدروس والرسائل العلمية عبر الشاشات الرقمية المتطورة المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام والساحات المحيطة به، حيث تعد إضافة نوعية في تقديم الدروس العلمية في المسجد الحرام.

وأضاف الشيخ السديس أن الشاشات التوجيهية المساندة تقوم بعرض أبرز محاور الدروس العلمية وفوائدها للزوار، كما تيسر لطلاب العلم الاستفادة من الباركود الرقمي للمنصة التوجيهية والإرشادية وتسهم في إخراج الدروس العلمية بأفضل صورة.

يذكر أن الشاشات التوجيهية تشرف عليها وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، وتهدف إلى تمكين الحوكمة، وتفعيل دور التقنية في الأنشطة العلمية والإعلامية وإيصال المحتويات التوجيهية والإرشادية مثل الجدول الأسبوعي للبرنامج العلمي الدائم، ومواعيد الدروس ومواقعها، واللقاءات وأسماء المشائخ للمستفيدين.

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13:26ت م

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