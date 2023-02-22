السعودية اليوم / لجنة خدمات المعتكفين تناقش خطة الاعتكاف لشهر رمضان هذا العام بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

عقدت لجنة خدمات المعتكفين بالمسجد الحرام اجتماعاً؛ برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله بن حمد الصولي؛ وذلك لمناقشة خطة الاعتكاف في المسجد الحرام، حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم رمضان المبارك ١٤٤٤هـ.

ونوقش خلال الاجتماع آلية التسجيل الإلكتروني، والاطلاع على المواقع المعتمدة والمخصصة للاعتكاف والخدمات المقدمة للمعتكفين، من حيث توزيع الخزانات واستلام المعتكفين الخزائن المخصصة لهم، كما تطرق الحضور إلى سير آلية تقديم وجبات الإفطار والسحور وغيرها من الخدمات المساندة كالخدمات الصحية.

ونوه " الصولي " على أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد لتنفيذ خطة الاعتكاف لهذا العام على أكمل وجه، حاثاً الجميع على بذل كافة الجهود وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-، مؤكداً على أهمية التكامل والتناغم في تقديم الخدمات، داعياً إلى التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة لإنجاح الخطة، سائلاً المولى عز وجل للجميع العون ودوام التوفيق والسداد.

//انتهى//

13:21ت م

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