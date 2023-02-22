السعودية اليوم / سفير المملكة لدى المغرب يحضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى القبلي العالمي لحقوق الإنسان



الرباط 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

حضر معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري، الجلسة الافتتاحية للمنتدى القبلي العالمي لحقوق الإنسان الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في المغرب بقصر المؤتمرات في مدينة سلا، بالتعاون مع المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان (اليونسكو)، وذلك بدعوة من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب آمنة بوعياش.

وناقشت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الموضوعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والذاكرة والهجرة والتغيرات المناخية.

حضر المنتدى عدد من أصحاب المعالي والسفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدون لدى المملكة المغربية.

تأتي هذه المناسبة تحضيراً للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع عقده في الأرجنتين بشهر مارس المقبل.

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13:15ت م

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