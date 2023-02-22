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إصابة امرأة في اشتعال لحظي بمنزل ومدني الرياض يتدخل

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الرياض - محمد الوسيري - باشر الدفاع المدني بالرياض، اليوم الأربعاء، حادث اشتعال لحظي في منزل بحي عليشة نتج عنه إصابة امرأة.

وذكر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: باشر مدني الرياض حادث اشتعال لحظي في منزل بحي عليشة، نتج عنه إصابة امرأة، تم نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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ونشر الدفاع المدني صورًا للدفاع المدني أثناء التعامل مع الحادث.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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