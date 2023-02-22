شكرا لقرائتكم إصابة امرأة في اشتعال لحظي بمنزل ومدني الرياض يتدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - باشر الدفاع المدني بالرياض، اليوم الأربعاء، حادث اشتعال لحظي في منزل بحي عليشة نتج عنه إصابة امرأة.

وذكر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: باشر مدني الرياض حادث اشتعال لحظي في منزل بحي عليشة، نتج عنه إصابة امرأة، تم نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

قد يهمّك أيضاً

ونشر الدفاع المدني صورًا للدفاع المدني أثناء التعامل مع الحادث.