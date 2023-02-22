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الأمر بالمعروف تشارك في يوم التأسيس بخطة ميدانية وتوعوية متكاملة

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الرياض - محمد الوسيري - بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أنهت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استعداداتها للعمل أثناء إجازة يوم التأسيس بخطة ميدانية وتوعوية متكاملة تقوم على الحضور والتمركز الميداني في الأماكن العامة والحيوية وتنفيذ جولات متفرقة على المتنزهات والأسواق ومناطق الكثافة، إضافة إلى نشاطات توعوية مصاحبة.

خطط العمل

وتشارك فروع الرئاسة العامة في تنفيذ خطط العمل بهذه المناسبة عبر مناطق المملكة الثلاث عشرة، مع تطبيق ما تضمنته من محاور توعوية وميدانية، تحقيقاً لدور الرئاسة الفاعل في المناسبات الوطنية.

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الجدير بالذكر أن الرئاسة سخرت طاقاتها البشرية والمادية للمشاركة النوعية في هذه المناسبة الوطنية الهامة.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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