اخبار السعوديه

وزير العدل يكلف خولة العقيل بالعمل وكيلاً مساعداً للإسناد القضائي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم وزير العدل يكلف خولة العقيل بالعمل وكيلاً مساعداً للإسناد القضائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بتكليف خولة بنت عقيل العقيل، بالعمل وكيلاً مساعداً للإسناد القضائي بوكالة الشؤون القضائية.

وكانت الأستاذة خولة قد شغلت منصب نائب مدير مركز تدقيق الدعاوي بوزارة العدل.

قد يهمّك أيضاً

سمكة ضخمة تنتقم من صائدها بطريقتها الخاصة
لون غريب في سماء الإسكندرية يثير رعب المصريين

مركز الإسناد العدلي

يذكر أن مركز الإسناد العدلي، هو مركز حكومي مستقل إداريًا وماليًا، تم تأسيسه بقرار مجلس الوزراء رقم 415 وتاريخ 1440/07/19 هـ، ويختصُّ في الإشراف على أعمال التصفية والبيع في المملكة العربية ، ويساهم من خلال أعماله بالحفاظ على قيم الأصول وسرعة استيفاء الحقوق.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا