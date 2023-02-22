شكرا لقرائتكم حساب المواطن: مبالغ الدعم لدفعة مارس لم تصدر حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن مبالغ الدعم لدفعة شهر مارس لم تصدر حتى الآن، وفي حال انطبقت معايير الاستحقاق على المستفيد، سيشمله الدعم بتاريخ 9 مارس.

مبالغ دعم دفعة مارس

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مستفيدة، استفسرت بشأن أحقية صدور مبالغ الدعم لشهر مارس مع ظهور رسالة غير مؤهل لديها.

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وقال حساب متابعات الخليج 365 “أهلا بك، لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “مارس” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “9 مارس”، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦(اضغط هنا)⁩ ، نسعد بخدمتك”.

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