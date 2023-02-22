السعودية اليوم / 420 موظفاً للتفويج وإدارة الحشود بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

خَصَّصَتْ وكالة التفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من ٤٠٠ موظف ميداني مؤهل ومدرب على مهام تنظيم دخول وخروج وتنقّل المعتمرين والزائرين داخل المسجد الحرام وذلك عبر ممرات ومسارات وأبواب خُصصت لخدمتهم ووفق معايير ونسب تراعي الخطط التشغيلية وأوقات توافد قاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى تفويج المصلين إلى المصليات المخصصة عبر كوادر بشرية لديها الخبرة الكافية للتعامل مع كثافة الحشود وتوجيه المصلين حسب الأماكن الأقل كثافة لتجنب حدوث ازدحام.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتفويج المهندس ريان بن عبد الكريم سقطي أن منظومة التفويج وإدارة الحشود بالمسجد الحرام تعمل على مدار (24) ساعة بكفاءات بشرية مؤهلة على تنظيم حركة المصلين والمعتمرين وفق الخطط الميدانية للتفويج، وإعداد التقارير والرفع بالملاحظات والإيجابيات والمحاضر اللازمة للأعمال الميدانية بشكل دوري لضمان سلاسة حركة الحشود لا سيما خلال المواسم التي تشهد توافداً كبيراً من قاصدي المسجد الحرام، كما يحرص منسوبي الإدارة على عدم وجود تكدس وتجمع في جميع المصليات, وفي حال امتلائها يتم توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة

وأفاد أن منسوبي التفويج والحشود بالمسجد الحرام يواصلون تفعيل البرامج والمبادرات النوعية وتسخيرها في وضع أفضل الحلول للتفويج بما يتناسب مع خطة وكالة التفويج وإدارة الحشود الميدانية لتفويج الحجاج والمعتمرين، فيما تتوزع الكفاءات البشرية في عامة المسجد الحرام بما يخدم خطط التفويج ويتماشى مع منهجية التطوير الإداري والاتساع الوظيفي للوكالة والإدارات التابعة لها.

// انتهى //

12:26ت م

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مكة المكرمة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسخَصَّصَتْ وكالة التفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من ٤٠٠ موظف ميداني مؤهل ومدرب على مهام تنظيم دخول وخروج وتنقّل المعتمرين والزائرين داخل المسجد الحرام وذلك عبر ممرات ومسارات وأبواب خُصصت لخدمتهم ووفق معايير ونسب تراعي الخطط التشغيلية وأوقات توافد قاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى تفويج المصلين إلى المصليات المخصصة عبر كوادر بشرية لديها الخبرة الكافية للتعامل مع كثافة الحشود وتوجيه المصلين حسب الأماكن الأقل كثافة لتجنب حدوث ازدحام.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتفويج المهندس ريان بن عبد الكريم سقطي أن منظومة التفويج وإدارة الحشود بالمسجد الحرام تعمل على مدار (24) ساعة بكفاءات بشرية مؤهلة على تنظيم حركة المصلين والمعتمرين وفق الخطط الميدانية للتفويج، وإعداد التقارير والرفع بالملاحظات والإيجابيات والمحاضر اللازمة للأعمال الميدانية بشكل دوري لضمان سلاسة حركة الحشود لا سيما خلال المواسم التي تشهد توافداً كبيراً من قاصدي المسجد الحرام، كما يحرص منسوبي الإدارة على عدم وجود تكدس وتجمع في جميع المصليات, وفي حال امتلائها يتم توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات وفق خطط ميدانية تضمن التنظيم الأمثل لحركة الحشود.وأفاد أن منسوبي التفويج والحشود بالمسجد الحرام يواصلون تفعيل البرامج والمبادرات النوعية وتسخيرها في وضع أفضل الحلول للتفويج بما يتناسب مع خطة وكالة التفويج وإدارة الحشود الميدانية لتفويج الحجاج والمعتمرين، فيما تتوزع الكفاءات البشرية في عامة المسجد الحرام بما يخدم خطط التفويج ويتماشى مع منهجية التطوير الإداري والاتساع الوظيفي للوكالة والإدارات التابعة لها.// انتهى //12:26ت م0052

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