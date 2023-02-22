

الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

احتفت القوات المسلحة اليوم في الرياض، بيوم التأسيس برعاية وحضور معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وذلك في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.

وشهد الحفل عددًا من الفعاليات المصاحبة، التي أبرزت الموروث الشعبي السعودي، وأظهرت واقعًا يحاكي الأسواق والبيوت الشعبية خلال فترة التأسيس، إلى جانب وجود الخيول العربية الأصيلة، والسيارات الكلاسيكية، التي تعكس الحقبة الزمنية في ذلك الوقت.

عقب ذلك، ألقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي كلمة، قال فيها إن "استذكار هذا اليوم هو اعتزاز بالجذور التي امتدت في أرجاء هذا الوطن الأبي، ولمسة وفاء لأجيال التأسيس الذين وطدوا بنيان هذه الدولة القائمة على ديننا الإسلامي القويم ورسخوا الوفاء للوطن على امتداده، والتلاحم والولاء الذي ربط هذه العلاقة القوية بمحبة وعطاء وإخلاص".

وأضاف معاليه: "تحل ذكرى التأسيس؛ وتبرز أمامنا الرؤية الاستشرافية الثاقبة للقرارات العسكرية التي اتخذها قادة هذه البلاد منذ التأسيس، وهي قرارات ذات بعد إستراتيجي انطلقت من استشعارهم بأهمية حفظ الوحدة، وحماية المكتسبات من أراض وثغور على امتداد وطننا الكبير".

حضر الحفل، معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، ومعالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد المطير، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد العمرو، وسمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وفضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن الحسيني، إضافة إلى رؤساء الهيئات ومديرو الإدارات المرتبطة برئاسة هيئة الأركان العامة، وعددًا من كبار ضباط القوات المسلحة.

// انتهى //

12:06ت م

0051





كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس / القوات المسلحة تحتفي بيوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.