يوم التأسيس / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهنئة للقيادة بذكرى يوم التأسيس



جدة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله -، بذكرى "يوم التأسيس"، واصفاً هذا اليوم بأنه مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، كونها لحظة استثنائية تأخذنا إلى لقطة خالدة من التاريخ المضيء، وومضةٌ تؤصل الفخر وتعزز الانتماء وترسخ الأصالة.

وأوضح سموّه أن استحضار تاريخ هذه البلاد في "يوم التأسيس"، يرسخ حقائق مهمة فقبل ثلاثة قرون كان لنا مع الزمن وقفه شموخ وافتخار، حقبة شهدت ميلاد هذا الوطن، الذي أرسى دعائم التلاحُم والتآخي وقضى على الفرقة والتناحر، وسخر قادته الإمكانات لتوفير سُبل العيش الكريم لأبنائه والارتقاء به ليتبوأ المكانة التي تليق به ويستحقها.

وقال سموّه: "إن هذه المناسبة التي نستلهمُ فيها ذكرى التأسيس ونعيد إلى الأذهان قصص أعوامٍ زاخرة بالمجد والحضارة والأصالة، وشاهدٌ على أبهى صور النهضة والبناء، تأتي بمثابة جسر يربطنا بعراقة ماضينا وشعور ينمي في النفوس عواطف الاعتزاز بحاضرنا المجيد، ويدفعنا لاستشراف مستقبل زاهرٍ يقودٌ مركب نهضته سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأضاف سموّه: "يأتي الاحتفاء بهذه المناسبة في كل عام لنؤصل تاريخ وعراقة هذه البلاد التي استطاعت قيادتها منذ نشأة الدولة

وتابع سموّه قائلاً: "إن المتعمق في تاريخ هذه الدولة يكتشفُ أحد أهم أسرار استمرارها وعلو مكانتها، إنه التآلف بين القيادة والشعب، فالجميع على أرضها الطاهرة نسيجٌ مُتحد، وجمعٌ تربطه وشائجُ التآخي والمحبة الصادقة، ومن هذا المنطلق أخلص حكامها النية وكرسوا الجهد لإرساء مبادئ المساواة وتحقيق العدل بين الناس".

واختتم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة كلمته بهذه المناسبة، سائلاً المولى سُبحانه أن يديم على وطننا أمنه ورخاءه واستقراره.

// انتهى //

11:57ت م

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جدة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله -، بذكرى "يوم التأسيس"، واصفاً هذا اليوم بأنه مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، كونها لحظة استثنائية تأخذنا إلى لقطة خالدة من التاريخ المضيء، وومضةٌ تؤصل الفخر وتعزز الانتماء وترسخ الأصالة.وأوضح سموّه أن استحضار تاريخ هذه البلاد في "يوم التأسيس"، يرسخ حقائق مهمة فقبل ثلاثة قرون كان لنا مع الزمن وقفه شموخ وافتخار، حقبة شهدت ميلاد هذا الوطن، الذي أرسى دعائم التلاحُم والتآخي وقضى على الفرقة والتناحر، وسخر قادته الإمكانات لتوفير سُبل العيش الكريم لأبنائه والارتقاء به ليتبوأ المكانة التي تليق به ويستحقها.وقال سموّه: "إن هذه المناسبة التي نستلهمُ فيها ذكرى التأسيس ونعيد إلى الأذهان قصص أعوامٍ زاخرة بالمجد والحضارة والأصالة، وشاهدٌ على أبهى صور النهضة والبناء، تأتي بمثابة جسر يربطنا بعراقة ماضينا وشعور ينمي في النفوس عواطف الاعتزاز بحاضرنا المجيد، ويدفعنا لاستشراف مستقبل زاهرٍ يقودٌ مركب نهضته سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأضاف سموّه: "يأتي الاحتفاء بهذه المناسبة في كل عام لنؤصل تاريخ وعراقة هذه البلاد التي استطاعت قيادتها منذ نشأة الدولة السعودية الأولى، لمّ الشتات وتوحيد الكلمة، فقامت على منهج رباني قويم، واستطاعت تخطي العراقيل وترويض التحديات وتحقيق المُنجزات، حتى غدت كياناً مؤثراً في مختلف المواقف والمحافل وتحققت لها الريادة بين دول العالم".وتابع سموّه قائلاً: "إن المتعمق في تاريخ هذه الدولة يكتشفُ أحد أهم أسرار استمرارها وعلو مكانتها، إنه التآلف بين القيادة والشعب، فالجميع على أرضها الطاهرة نسيجٌ مُتحد، وجمعٌ تربطه وشائجُ التآخي والمحبة الصادقة، ومن هذا المنطلق أخلص حكامها النية وكرسوا الجهد لإرساء مبادئ المساواة وتحقيق العدل بين الناس".واختتم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة كلمته بهذه المناسبة، سائلاً المولى سُبحانه أن يديم على وطننا أمنه ورخاءه واستقراره.// انتهى //11:57ت م0049

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