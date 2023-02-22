يوم التأسيس / الشمري: للمملكة عُمقٌ حضاري وإرثٌ ثقافي متجذّر تاريخياً



الدمام 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

أكدت أستاذ التاريخ الحديث، بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتورة منيرة بنت قفل الشمري، أن للمملكة العربية

وقالت الشمري: إن اللبنة الأولى لقيام هذه الدولة المباركة، هي تولي الإمام محمد بن سعود مقاليد الحكم في الدرعية منتصف عام 1139هـ الموافق 22 فبراير 1727م، معلنًا بذلك تأسيس الدولة السعودية الأولى، على أسس من كتاب الله وسنة رسوله، وعلى الوحدة والأمن، والاستقرار والاستقلال السياسي التام، والتنظيم والتطوير في شتى المجالات، وتأمين طرق التجارة والحج.

وحول تاريخ الدولة السعودية بمراحلها الثلاث أوضحت الشمري: " أن هذه الدولة المباركة قامت على أسس ومبادئ باقية وثابتة، وهو ما عاشه المواطنين وما عرفه الأبناء عن الآباء، والأجداد من أمن وعدل ورخاء في ظل حكم الدولة السعودية وحكامها من أئمة وملوك أسرة آل سعود، مشيرة إلى استمرار حكم الدولة السعودية الأولى إلى عام 1233هـ الموافق 1818م، وأنه بعد مضي سبع سنوات تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، من تأسيس الدولة السعودية الثانية عام 1240هـ الموافق 1824م، والتي انتهت عام 1309هـ الموافق 1891م، إلا أنه لم تمضِ عشر سنوات حتى تمكن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود – رحمه الله – موحد المملكة العربية السعودية، عام 1319هـ الموافق 1902م من تأسيس الدولة السعودية الثالثة، وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها.

وأضافت: "لقد لُقِب مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - بالإمام المؤسس"، واصفة إياه بالتميز والشجاعة والجرأة، والإقدام والثبات، والنباهة ونفاذ البصيرة، كما أنه كان سياسيًا حكيمًا، ومخططًا ماهرًا، متدينًا، فلم يلتفت إلى عذل عاذل، ولا لوم لائم، ولا رأي مرتاب، ساعيًا للوحدة ولم الشمل، نابذًا للفرقة والنزاع، ناشرًا للسلام، باذلًا في سبيل ذلك الغالي والنفيس، محافظًا على استقرار دولته واستقلالها التام، ملتمسًا لأحوال رعيته، آخذًا بجميع الأسباب التي تكفل لدولته العزة والتمكين، والتنظيم والتطوير، كان بحسن السيرة معروفًا، وبالوفاء وحسن المعاملة موصوفًا.

وشددت الشمري على أهمية الاحتفال بيوم التأسيس، مشيرة إلى قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في 24 جمادى الثاني 1443هـ رقم أ/ 371 أن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا ذكرى لتأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس).

// انتهى //

11:51ت م

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الدمام 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسأكدت أستاذ التاريخ الحديث، بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتورة منيرة بنت قفل الشمري، أن للمملكة العربية السعودية عمقً حضاريٌ، وإرثٌ ثقافي متجذّر تاريخياً.وقالت الشمري: إن اللبنة الأولى لقيام هذه الدولة المباركة، هي تولي الإمام محمد بن سعود مقاليد الحكم في الدرعية منتصف عام 1139هـ الموافق 22 فبراير 1727م، معلنًا بذلك تأسيس الدولة السعودية الأولى، على أسس من كتاب الله وسنة رسوله، وعلى الوحدة والأمن، والاستقرار والاستقلال السياسي التام، والتنظيم والتطوير في شتى المجالات، وتأمين طرق التجارة والحج.وحول تاريخ الدولة السعودية بمراحلها الثلاث أوضحت الشمري: " أن هذه الدولة المباركة قامت على أسس ومبادئ باقية وثابتة، وهو ما عاشه المواطنين وما عرفه الأبناء عن الآباء، والأجداد من أمن وعدل ورخاء في ظل حكم الدولة السعودية وحكامها من أئمة وملوك أسرة آل سعود، مشيرة إلى استمرار حكم الدولة السعودية الأولى إلى عام 1233هـ الموافق 1818م، وأنه بعد مضي سبع سنوات تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، من تأسيس الدولة السعودية الثانية عام 1240هـ الموافق 1824م، والتي انتهت عام 1309هـ الموافق 1891م، إلا أنه لم تمضِ عشر سنوات حتى تمكن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود – رحمه الله – موحد المملكة العربية السعودية، عام 1319هـ الموافق 1902م من تأسيس الدولة السعودية الثالثة، وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها.وأضافت: "لقد لُقِب مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - بالإمام المؤسس"، واصفة إياه بالتميز والشجاعة والجرأة، والإقدام والثبات، والنباهة ونفاذ البصيرة، كما أنه كان سياسيًا حكيمًا، ومخططًا ماهرًا، متدينًا، فلم يلتفت إلى عذل عاذل، ولا لوم لائم، ولا رأي مرتاب، ساعيًا للوحدة ولم الشمل، نابذًا للفرقة والنزاع، ناشرًا للسلام، باذلًا في سبيل ذلك الغالي والنفيس، محافظًا على استقرار دولته واستقلالها التام، ملتمسًا لأحوال رعيته، آخذًا بجميع الأسباب التي تكفل لدولته العزة والتمكين، والتنظيم والتطوير، كان بحسن السيرة معروفًا، وبالوفاء وحسن المعاملة موصوفًا.وشددت الشمري على أهمية الاحتفال بيوم التأسيس، مشيرة إلى قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في 24 جمادى الثاني 1443هـ رقم أ/ 371 أن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا ذكرى لتأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس).// انتهى //11:51ت م0047

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