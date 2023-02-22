يوم التأسيس / سمو نائب أمير منطقة الرياض: ذكرى يوم التأسيس .. تربط أبناء هذه الدولة بتاريخ وطنهم وجذوره الراسخة



الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد سموّه أن ذكرى يوم التأسيس، تُبرز ما تحقق على امتداد تاريخ هذه الدولة منذ انطلاقتها في الدرعية على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - في عام 1139هـ / 1727م، وصولاً إلى توحيد المملكة العربية

وقال سموّه: إن هذه الذكرى الغالية التي تربط أبناء هذه الدولة بتاريخ وطنهم وجذوره الراسخة، وتؤكد على العمق التاريخي لهذا الوطن وما تحقق على أيدي أئمته وملوكه ورجاله المخلصين، وتبرز المكانة العالية والثقل الإقليمي والدولي الذي وصلت إليه هذه الدولة خلال عصرها الحاضر، وما تشهده من حراك ونشاط ونهضة تنموية وثقافية واقتصادية وسياسية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - حيث تسير هذه الدولة بخطى متسارعة وفق رؤية مستقبلية حكيمة تعزز من مكانة هذه الدولة وتحقق النماء والازدهار لأبناء هذا الوطن، وتسعى لإبراز المكانة التاريخية لهذه الدولة، والعناية بتراثها الأصيل وعمقها الحضاري.

وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى عز وجل، أن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه.

// انتهى //

11:51ت م

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الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله-، بذكرى يوم التأسيس.وأكد سموّه أن ذكرى يوم التأسيس، تُبرز ما تحقق على امتداد تاريخ هذه الدولة منذ انطلاقتها في الدرعية على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - في عام 1139هـ / 1727م، وصولاً إلى توحيد المملكة العربية السعودية على يدّ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، حيث قامت الدولة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، محققةً الأمن والأمان والوحدة بعد الفرقة، والسعي لتحقيق النماء والتطور.وقال سموّه: إن هذه الذكرى الغالية التي تربط أبناء هذه الدولة بتاريخ وطنهم وجذوره الراسخة، وتؤكد على العمق التاريخي لهذا الوطن وما تحقق على أيدي أئمته وملوكه ورجاله المخلصين، وتبرز المكانة العالية والثقل الإقليمي والدولي الذي وصلت إليه هذه الدولة خلال عصرها الحاضر، وما تشهده من حراك ونشاط ونهضة تنموية وثقافية واقتصادية وسياسية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - حيث تسير هذه الدولة بخطى متسارعة وفق رؤية مستقبلية حكيمة تعزز من مكانة هذه الدولة وتحقق النماء والازدهار لأبناء هذا الوطن، وتسعى لإبراز المكانة التاريخية لهذه الدولة، والعناية بتراثها الأصيل وعمقها الحضاري.وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى عز وجل، أن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه.// انتهى //11:51ت م0046

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