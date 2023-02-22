يوم التأسيس / رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس



الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رفع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه بهذه المناسبة إن استذكار هذا اليوم هو اعتزاز بالجذور التي امتدت في أرجاء هذا الوطن الأبي، ولمسة وفاء لأجيال التأسيس الذين وطدوا بنيان هذه الدولة القائمة على ديننا الإسلامي القويم ورسخوا الوفاء للوطن على امتداده، والتلاحم والولاء الذي ربط هذه العلاقة القوية بمحبة وعطاء وإخلاص.

وأضاف معالي رئيس هيئة الأركان العامة: «تحل ذكرى التأسيس؛ وتبرز أمامنا الرؤية الاستشرافية الثاقبة للقرارات العسكرية التي اتخذها قادة هذه البلاد منذ التأسيس، وهي قرارات ذات بعد إستراتيجي انطلقت من استشعارهم بأهمية حفظ الوحدة، وحماية المكتسبات من أراضٍ وثغور على امتداد وطننا الكبير.

وتابع معاليه: نستذكر بفخر، بدايات مراحل تأسيس القوات المسلحة، التي انطلقت بطاقات بشرية محدودة، ومرت بمسميات وتحولات عديدة، بدءًا من استحداث إدارة الأمور العسكرية، ومرورًا بإنشاء وكالة وزارة الدفاع، وصولًا إلى إنشاء هيئة الأركان العامة إلى أن أضحت بلادنا اليوم تمتلك قوات مسلحة تستند على العقيدة الإسلامية القويمة، وقادرة على الحفاظ على المكتسبات وصون الحدود والمقدرات».

وقدم معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الشكر الجزيل والدعاء الصادق لجنودنا البواسل الذين نالوا شرف الدفاع عن أقدس البقاع وأطهرها، ويؤدون مهامهم النبيلة لصون مقدساتنا وأراضينا ومكتسباتنا، وليبقى وطننا شامخًا بعناية الله تحت قيادته الرشيدة أدام الله عزها.

// انتهى //

11:49ت م

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الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسرفع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع –حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.وقال معاليه بهذه المناسبة إن استذكار هذا اليوم هو اعتزاز بالجذور التي امتدت في أرجاء هذا الوطن الأبي، ولمسة وفاء لأجيال التأسيس الذين وطدوا بنيان هذه الدولة القائمة على ديننا الإسلامي القويم ورسخوا الوفاء للوطن على امتداده، والتلاحم والولاء الذي ربط هذه العلاقة القوية بمحبة وعطاء وإخلاص.وأضاف معالي رئيس هيئة الأركان العامة: «تحل ذكرى التأسيس؛ وتبرز أمامنا الرؤية الاستشرافية الثاقبة للقرارات العسكرية التي اتخذها قادة هذه البلاد منذ التأسيس، وهي قرارات ذات بعد إستراتيجي انطلقت من استشعارهم بأهمية حفظ الوحدة، وحماية المكتسبات من أراضٍ وثغور على امتداد وطننا الكبير.وتابع معاليه: نستذكر بفخر، بدايات مراحل تأسيس القوات المسلحة، التي انطلقت بطاقات بشرية محدودة، ومرت بمسميات وتحولات عديدة، بدءًا من استحداث إدارة الأمور العسكرية، ومرورًا بإنشاء وكالة وزارة الدفاع، وصولًا إلى إنشاء هيئة الأركان العامة إلى أن أضحت بلادنا اليوم تمتلك قوات مسلحة تستند على العقيدة الإسلامية القويمة، وقادرة على الحفاظ على المكتسبات وصون الحدود والمقدرات».وقدم معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الشكر الجزيل والدعاء الصادق لجنودنا البواسل الذين نالوا شرف الدفاع عن أقدس البقاع وأطهرها، ويؤدون مهامهم النبيلة لصون مقدساتنا وأراضينا ومكتسباتنا، وليبقى وطننا شامخًا بعناية الله تحت قيادته الرشيدة أدام الله عزها.// انتهى //11:49ت م0045

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