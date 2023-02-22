يوم التأسيس / وزير الصحة يهنئ القيادة بيوم التأسيس



الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رفع معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه: إن يوم التأسيس يمثل الاعتزاز بتاريخ متجذر قبل ثلاثة قرون من الأمجاد وسيرة تزهو بالقيم والمبادئ والسمو، منذ تأسيس الدولة

ودعا الوزير الجلاجل، الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم عزهما، ويحفظ هذه البلاد، ويديم عليها الأمن ولاستقرار.

// انتهى //

11:45ت م

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الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسرفع معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.وقال معاليه: إن يوم التأسيس يمثل الاعتزاز بتاريخ متجذر قبل ثلاثة قرون من الأمجاد وسيرة تزهو بالقيم والمبادئ والسمو، منذ تأسيس الدولة السعودية ، التي حباها الله بقادة دأبوا على تطبيق العدل ورفع راية التوحيد وإرساء الوحدة والأمن والاستقرار.ودعا الوزير الجلاجل، الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم عزهما، ويحفظ هذه البلاد، ويديم عليها الأمن ولاستقرار.// انتهى //11:45ت م0042

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