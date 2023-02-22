يوم التأسيس / سمو أمير منطقة الرياض: يوم التأسيس ذكرى وطنية غالية تبرز تاريخ هذه الدولة المباركة وجذورها الراسخة وحضارتها العريقة



الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه: تمثّل هذه المناسبة ذكرى وطنية غالية تبرز تاريخ هذه الدولة المباركة وجذورها الراسخة وحضارتها العريقة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله -، وتبرز كفاح رجال هذه الدولة وما حققوه على امتداد تاريخها من وحدة راسخة.

كما يؤكد على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام وعناية في إبراز تاريخ هذه الدولة المباركة منذ إرساء دعائمها من الدرعية العاصمة الأولى للدولة في عام 1139هـ / 1727م، فتحقق الأمن والوحدة وقامت دولة منهجها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف سمو أمير منطقة الرياض: إن هذه الدولة على امتداد تاريخها العريق عملت على تحقيق الوحدة والعدل والأمن والبناء الحضاري والإنساني منذ عهد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، وصولاً إلى ما تحقق من توحيد لهذا الوطن وإرساء أمنه وتشييد بنيانه والانطلاق في مسيرة النماء والازدهار على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، ليشهد هذا الوطن نماءً وازدهاراً على أيدي الملوك البررة، وحتى هذا العهد الزاهر الذي يشهد فيه الوطن نهضة تنموية غير مسبوقة، واهتماماً وعناية في جميع المجالات وعلى جميع المستويات وفق رؤى وخطط إستراتيجية حكيمة.

وفي ختام تصريحه، سأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا أمنه وأمانه.

// انتهى //

11:44ت م

0040



الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية وقال سموه: تمثّل هذه المناسبة ذكرى وطنية غالية تبرز تاريخ هذه الدولة المباركة وجذورها الراسخة وحضارتها العريقة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله -، وتبرز كفاح رجال هذه الدولة وما حققوه على امتداد تاريخها من وحدة راسخة.كما يؤكد على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام وعناية في إبراز تاريخ هذه الدولة المباركة منذ إرساء دعائمها من الدرعية العاصمة الأولى للدولة في عام 1139هـ / 1727م، فتحقق الأمن والوحدة وقامت دولة منهجها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.وأضاف سمو أمير منطقة الرياض: إن هذه الدولة على امتداد تاريخها العريق عملت على تحقيق الوحدة والعدل والأمن والبناء الحضاري والإنساني منذ عهد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، وصولاً إلى ما تحقق من توحيد لهذا الوطن وإرساء أمنه وتشييد بنيانه والانطلاق في مسيرة النماء والازدهار على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، ليشهد هذا الوطن نماءً وازدهاراً على أيدي الملوك البررة، وحتى هذا العهد الزاهر الذي يشهد فيه الوطن نهضة تنموية غير مسبوقة، واهتماماً وعناية في جميع المجالات وعلى جميع المستويات وفق رؤى وخطط إستراتيجية حكيمة.وفي ختام تصريحه، سأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا أمنه وأمانه.// انتهى //11:44ت م0040

كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس / سمو أمير منطقة الرياض: يوم التأسيس ذكرى وطنية غالية تبرز تاريخ هذه الدولة المباركة وجذورها الراسخة وحضارتها العريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.