يوم التأسيس / سمو محافظ الأحساء: يوم التأسيس .. اعتزاز بالجذور الراسخة للمملكة



الأحساء 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي كافة، بمناسبة الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس.

وقال سموّه في تصريحٍ بهذه المناسبة: "إن يوم التأسيس، ذكرى وطنية يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد، وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء الوطن، مؤكداً أن هذه المناسبة العزيزة تمثّل الكثير لشعب المملكة الذي يعتز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وتعبر عن الارتباط الوثيق بين المواطنين والقادة منذ عهد الإمام محمد بن سعود منذ تأسيس الدولة الأولى في عام 1727 حتى عهد موحد المملكة العربية

وأضاف سموّه: نحن نشاهد تلك المسابقة بين الزمن والعمل، برامج وإنجازات وأعمال وأنظمة ومتابعة في شتى الجوانب، زمن قصير وعمل كثير خلال هذه السنوات التي تسير فيها مملكتنا الغالية وفق رؤية مباركة شملت جميع المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وذلك نحو مستقبل مشرق يحمل في طياته الخير الكثير - بإذن الله - لبلادنا المباركة ولشعبنا العزيز بمتابعة دقيقة وتوجيهات سديدة.

واختتم سموّه تصريحه، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين من كل مكروه، وأن يوفقهما إلى ما فيه صالح العباد والبلاد، وأن يحفظ بلادنا وشعبنا ويديم علينا الأمن والأمان والاستقرار.

// انتهى //

11:33ت م

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الأحساء 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي كافة، بمناسبة الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس.وقال سموّه في تصريحٍ بهذه المناسبة: "إن يوم التأسيس، ذكرى وطنية يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد، وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء الوطن، مؤكداً أن هذه المناسبة العزيزة تمثّل الكثير لشعب المملكة الذي يعتز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وتعبر عن الارتباط الوثيق بين المواطنين والقادة منذ عهد الإمام محمد بن سعود منذ تأسيس الدولة الأولى في عام 1727 حتى عهد موحد المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - وأبنائه البررة من بعده، ومشيرًا إلى أن المملكة اليوم، تشهد نجاحات متعددة كثيرة وكبيرة بالداخل والخارج، خاصةً في هذه الأيام المليئة بالتحديات الكبيرة التي لم تواجهها القيادة إلا بمزيد من الحكمة والحنكة.وأضاف سموّه: نحن نشاهد تلك المسابقة بين الزمن والعمل، برامج وإنجازات وأعمال وأنظمة ومتابعة في شتى الجوانب، زمن قصير وعمل كثير خلال هذه السنوات التي تسير فيها مملكتنا الغالية وفق رؤية مباركة شملت جميع المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وذلك نحو مستقبل مشرق يحمل في طياته الخير الكثير - بإذن الله - لبلادنا المباركة ولشعبنا العزيز بمتابعة دقيقة وتوجيهات سديدة.واختتم سموّه تصريحه، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين من كل مكروه، وأن يوفقهما إلى ما فيه صالح العباد والبلاد، وأن يحفظ بلادنا وشعبنا ويديم علينا الأمن والأمان والاستقرار.// انتهى //11:33ت م0038

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