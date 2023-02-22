يوم التأسيس/ سمو نائب أمير نجران: ذكرى التأسيس تجسد مدى اهتمام وحرص القيادة الرشيدة بالعمق التاريخي للمملكة



نجران 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية

وأكد سموه في تصريح بهذه المناسبة: إن ذكرى التأسيس تجسد مدى اهتمام وحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله -، بالعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، مشيراً إلى المنجزات التي شهدتها المملكة خلال ثلاثة قرون مضت، امتدت فيه لبنات البناء من إمام إلى إمام ومن ملك إلى ملك، لتواصل المملكة العربية السعودية هذا البناء الراسخ الشامخ.

ونوّه سموه بخطوات النماء والتحديث، الذي تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي وضع من أبناء وبنات هذا الوطن عنصراً أساسياً في هذا التطور وفي صناعة المستقبل مستلهمين فيها رؤية 2030، ويسيرون على نهج ملهمهم وصانع الرؤية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير

وفي الختام سأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن وقيادته الحكيمة، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

// انتهى //

11:31ت م

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نجران 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية وأكد سموه في تصريح بهذه المناسبة: إن ذكرى التأسيس تجسد مدى اهتمام وحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله -، بالعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، مشيراً إلى المنجزات التي شهدتها المملكة خلال ثلاثة قرون مضت، امتدت فيه لبنات البناء من إمام إلى إمام ومن ملك إلى ملك، لتواصل المملكة العربية السعودية هذا البناء الراسخ الشامخ.ونوّه سموه بخطوات النماء والتحديث، الذي تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي وضع من أبناء وبنات هذا الوطن عنصراً أساسياً في هذا التطور وفي صناعة المستقبل مستلهمين فيها رؤية 2030، ويسيرون على نهج ملهمهم وصانع الرؤية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – فشبابنا اليوم ازدادوا إيماناً واعتزازاً بهويتهم وثقافتهم السعودية الأصيلة وأصبحوا أكثر عزماً وإرادة وتجاوزوا جميع التحديات مما كان لها الأثر في وضع المملكة ضمن الدول الرائدة على جميع الأصعدة.وفي الختام سأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن وقيادته الحكيمة، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.// انتهى //11:31ت م0037

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