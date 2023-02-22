يوم التأسيس / سمو محافظ جدة يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بذكرى يوم التأسيس



جدة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رفع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بذكرى "يوم التأسيس".

وقال سموّه في كلمةٍ بهذه المناسبة: "إن يوم التأسيس، مصدر اعتزاز بالجذور الراسخة للدولة، نستعيد فيه بطولات الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة

// انتهى //

11:29ت م

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جدة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسرفع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بذكرى "يوم التأسيس".وقال سموّه في كلمةٍ بهذه المناسبة: "إن يوم التأسيس، مصدر اعتزاز بالجذور الراسخة للدولة، نستعيد فيه بطولات الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى ـ رحمه الله ـ، كما نستحضر بشعور يملأه الفخر والامتنان النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وِفْق رؤية طموحة وملهمة كان أحد مستهدفاتها إبراز العمق التاريخي للمملكة، وترسيخه في النفوس لتظل ذكرى يوم التأسيس مصدر فخر لأجيال هذا الوطن الشامخ.// انتهى //11:29ت م0036

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