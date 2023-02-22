يوم التأسيس / سمو نائب أمير منطقة الحدود الشمالية يرفع التهنئة للقيادة بذكرى يوم التأسيس



عرعر 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بذكرى يوم التأسيس.

وقال سموّه: إنه منذ تأسيس الدولة

وأضاف: إن الاحتفاء بهذا اليوم يؤكد عناية وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على إبراز الجذور التاريخية الراسخة لهذه الدولة المباركة، لُيقدم للأجيال الجديدة صوراً من الملاحم البطولية التي قدمها أئمة وملوك وطننا الغالي في سبيل هذا الكيان العظيم.

واختتم سموّه، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

// انتهى //

11:28ت م

0035



عرعر 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بذكرى يوم التأسيس.وقال سموّه: إنه منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - مروراً بالدولة السعودية الثانية على يدي الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وصولاً إلى توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - رحمه الله -، وهي ترتكز على مبادئ الشريعة الإسلامية، والتطوير التنموي، فكان للمملكة المكانة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.وأضاف: إن الاحتفاء بهذا اليوم يؤكد عناية وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على إبراز الجذور التاريخية الراسخة لهذه الدولة المباركة، لُيقدم للأجيال الجديدة صوراً من الملاحم البطولية التي قدمها أئمة وملوك وطننا الغالي في سبيل هذا الكيان العظيم.واختتم سموّه، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.// انتهى //11:28ت م0035

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