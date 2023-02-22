شكرا لقرائتكم المركز الوطني للأرصاد في يوم التأسيس: رؤيتنا تمتد لـ عنان السماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفل المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، بـ يوم التأسيس الذي يعد مناسبة وطنية عزيزة على أبناء المملكة وفرصة لاستعراض التاريخ العريق للدرعية على بد الراحل الإمام محمد بن سعود.

ونشر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” ، انفوجرافيك بعنوان “نستذكر يوم التأسيس بماضينا الراسخ وحاضرنا، الملهم وننظر إلى مستقبلنا المبهر بطموحنا، ورؤيتنا التي تمتد إلى عنان السماء”

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مناسبة وطنية

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أيمن غلام: يُشكل الاحتفال بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى، مناسبة وطنية عزيزة على نفوس أبناء المملكة ، وتعكس الفخر بجذور هذه الدولة المباركة وتاريخها الممتد منذ أكثر من 3 قرون.

تصفح التاريخ

وأضاف: يُعد فرصةً لنتصفح سويًا صفحات من تاريخنا العريق وثقافتنا الراسخة التي بدأت من الدرعية على يدي الإمام المؤسس محمد بن سعود، كما تتجلى فيها أصدق السمات الوطنية والعلاقة الراسخة والثابتة بين أبناء الوطن وقيادته الرشيدة.

إنجازات رؤية 2030

وتأتي تلك الذكرى الوطنية الغالية في وقت تشهد فيه المملكة طفرات وإنجازات في شتى المجالات، في إطار رؤية المملكة ۲۰۳۰ ، وفي ظل العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد سلمان، لتحفز أبناء المملكة على بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لمواصلة مسيرة الإسهام الحضاري والتنموي على أرض المملكة المباركة.

كما تؤكد أن شعلة الرخاء والتنمية والأمن والسلام لن تنطفئ بإذن الله، وستظل تتوارثها الأجيال في شموخ وعزة من أجل رفعة الوطن الغالي.