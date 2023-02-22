شكرا لقرائتكم أمير قطر ونائبه يهنئان الملك سلمان بـ ذكرى يوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

كما هنأ سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.