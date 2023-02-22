اخبار السعوديه

الصقور السعودية تزين سماء الجبيل احتفاءً بيوم التأسيس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم الصقور تزين سماء الجبيل احتفاءً بيوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - زين فريق “صقور السعودية”، مساء أمس الثلاثاء، سماء مدينة الجبيل بعروض جوية مبهرة، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس.

واستعرض فريق الصقور السعودية مهاراته في التحليق في سماء الجبيل بعروض مبهرة أظهرت مهارة وبراعة الطيارين السعوديين والمستوى العالي لقدراته.

قد يهمّك أيضاً

اعتماد ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة
“متابعات الخليج 365” توثق تدشين مشاريع شركة التنمية الغذائية

عروض جوية مبهرة

يشار إلى أن فريق الصقور شارك منذ تأسيسه في تقديم الكثير من الاستعراضات الجوية داخلياً وخارجياً، وحقق الفريق رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، برسم أكبر شعار بدخان الطائرات لشعار المملكة السيفين والنخلة.

وتحتفل مدن المملكة، اليوم الأربعاء، بذكرى يوم التأسيس الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالاحتفال به في 22 فبراير من كل عام، حيث تشهد مختلف المناطق عددًا من الفعاليات، منها مسرحيات ومسابقات وعروض ثلاثية الأبعاد وألعاب نارية.

   
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا