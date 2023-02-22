يوم التأسيس / سمو أمير الباحة : يوم التأسيس .. ذكرى عراقة تاريخ الدولة السعودية التي أسست معاني الوحدة الوطنية الخالدة



الباحة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - , بذكرى يوم التأسيس , سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن، وأن يديم عليه استقراره ونماءه واستمرار عطائه ورخائه.

وقال سموه: " إن ذكرى يوم التأسيس، تجسد عراقة تاريخ الدولة

وأضاف : "إن هذا العمق التاريخي لوطننا يرسخ معاني العطاء والتضحية في سبيل خدمة كل مواطن سعودي لينعم بالرخاء والرفاهية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، وحتى هذا العهد الذي ننعم فيه بقيادتنا الرشيدة -أيدها الله-"، منوهاً بما شهدته الدولة السعودية منذ تأسيسها وحتى وقتنا الزاهر من مراحل النمو والتطور والقفزات التنموية المتسارعة في مختلف المجالات.

// انتهى //

10:44ت م

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الباحة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - , بذكرى يوم التأسيس , سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن، وأن يديم عليه استقراره ونماءه واستمرار عطائه ورخائه.وقال سموه: " إن ذكرى يوم التأسيس، تجسد عراقة تاريخ الدولة السعودية التي نعتز بعمقها السياسي والثقافي والحضاري منذ ثلاثة قرونٍ تحققت خلالها الوحدة بعد الفرقة، وقامت على كتاب الله وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم".وأضاف : "إن هذا العمق التاريخي لوطننا يرسخ معاني العطاء والتضحية في سبيل خدمة كل مواطن سعودي لينعم بالرخاء والرفاهية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، وحتى هذا العهد الذي ننعم فيه بقيادتنا الرشيدة -أيدها الله-"، منوهاً بما شهدته الدولة السعودية منذ تأسيسها وحتى وقتنا الزاهر من مراحل النمو والتطور والقفزات التنموية المتسارعة في مختلف المجالات.// انتهى //10:44ت م0029

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