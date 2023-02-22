يوم التأسيس / سمو نائب أمير الشرقية: يوم التأسيس مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها مراحل بناء وتطور هذا الكيان الشامخ



الدمام 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة يوم التأسيس الذي يوافق 22 من فبراير في كل عام.

وقال سموه: "تحتفي المملكة قيادةً وشعبًا في الـ 22 فبراير بمناسبة وطنية عظيمة، هي يوم تأسيس الدولة

وأضاف سموه: "نستذكر بكل فخر واعتزاز في هذه المناسبة، خطوات ومراحل التطور والبناء لهذا الكيان الشامخ، والعلاقة المتينة بين أبناء الوطن وقادتهم، وما يمثّله يوم التأسيس من قيمة معنوية وعمق تاريخي وحضاري، ورمز لأصالتنا العربية وقيمنا الاسلامية السمحة".

وسأل سمو نائب أمير الشرقية، الله عز وجل أن يحفظ قائد مسيرتنا ورائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعيد علينا هذه الذكرى وبلادنا العزيزة ترفل في مزيد من الأمن والرخاء والاستقرار.

// انتهى //

10:44ت م

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الدمام 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة يوم التأسيس الذي يوافق 22 من فبراير في كل عام.وقال سموه: "تحتفي المملكة قيادةً وشعبًا في الـ 22 فبراير بمناسبة وطنية عظيمة، هي يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، والتي كانت حجر الأساس لهذا الكيان العظيم الذي حقق الوحدة والاستقرار والازدهار، ورسم طريق المجد والعزة والكرامة".وأضاف سموه: "نستذكر بكل فخر واعتزاز في هذه المناسبة، خطوات ومراحل التطور والبناء لهذا الكيان الشامخ، والعلاقة المتينة بين أبناء الوطن وقادتهم، وما يمثّله يوم التأسيس من قيمة معنوية وعمق تاريخي وحضاري، ورمز لأصالتنا العربية وقيمنا الاسلامية السمحة".وسأل سمو نائب أمير الشرقية، الله عز وجل أن يحفظ قائد مسيرتنا ورائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعيد علينا هذه الذكرى وبلادنا العزيزة ترفل في مزيد من الأمن والرخاء والاستقرار.// انتهى //10:44ت م0028

كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس / سمو نائب أمير الشرقية: يوم التأسيس مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها مراحل بناء وتطور هذا الكيان الشامخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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