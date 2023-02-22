يوم التأسيس / سمو وزير الخارجية يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بذكرى يوم التأسيس



الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو وزير الخارجية :"إننا نحتفل اليوم بذكرى يوم التأسيس ونحن نستذكر بكل فخر واعتزاز مسيرة بناء ونماء الدولة

ونوه سموه بالدور الدؤوب لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيّدهما الله - لما فيه من تعزيز ونماء لمكانة المملكة الرائدة إقليماً ودولياً على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، مثمناً رعايتهما الكريمة وحرصهما الحثيث - حفظهما الله - لكل ما يسهم في تنمية وتطوير المملكة والإنسان السعودي في ظل رؤية السعودية 2030، واهتمامها في دعم العمل الدبلوماسي لتحقيق طموحات المملكة وأهدافها المستقبلية.

// انتهى //

10:42ت م

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الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسرفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.وقال سمو وزير الخارجية :"إننا نحتفل اليوم بذكرى يوم التأسيس ونحن نستذكر بكل فخر واعتزاز مسيرة بناء ونماء الدولة السعودية على مدى ثلاثة قرون، والتي بُنيت على أساسٍ متماسك الأركان وثوابت راسخة تؤكد على التلاحم بين القيادة والشعب، والمشاركة في التنمية والازدهار والتطور".ونوه سموه بالدور الدؤوب لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيّدهما الله - لما فيه من تعزيز ونماء لمكانة المملكة الرائدة إقليماً ودولياً على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، مثمناً رعايتهما الكريمة وحرصهما الحثيث - حفظهما الله - لكل ما يسهم في تنمية وتطوير المملكة والإنسان السعودي في ظل رؤية السعودية 2030، واهتمامها في دعم العمل الدبلوماسي لتحقيق طموحات المملكة وأهدافها المستقبلية.// انتهى //10:42ت م0025

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