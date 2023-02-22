يوم التأسيس / سمو أمير منطقة تبوك: يوم التأسيس مناسبة نستذكر بها بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة منذ التأسيس



تبوك 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو أمير منطقة تبوك في تصريح بهذه المناسبة الغالية : "نستذكر في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – مؤسس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون وصولًا إلى العهد الزاهر والميمون بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله - والذي شهدت فيه المملكة تطورًا ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وكذلك الحرص على كل مايهم الوطن والمواطن ويوفر له سبل العيش الكريم".

وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى - سبحانه - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.

// انتهى //

10:38ت م

0024



تبوك 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة تأسيس الدولة السعودية "يوم التأسيس" على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله-.وقال سمو أمير منطقة تبوك في تصريح بهذه المناسبة الغالية : "نستذكر في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – مؤسس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون وصولًا إلى العهد الزاهر والميمون بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله - والذي شهدت فيه المملكة تطورًا ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وكذلك الحرص على كل مايهم الوطن والمواطن ويوفر له سبل العيش الكريم".وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى - سبحانه - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.// انتهى //10:38ت م0024

كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس / سمو أمير منطقة تبوك: يوم التأسيس مناسبة نستذكر بها بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة منذ التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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