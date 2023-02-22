يوم التأسيس / سمو نائب أمير منطقة حائل يشهد انطلاق مسيرة قافلة درب زبيدة



حائل 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمنتزه القفيل في مدينة فيد التاريخية اليوم فعالية قافلة درب زبيدة بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس بدعم ورعاية من إمارة المنطقة, بحضور أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي ومحافظ الشنان المكلف صالح الحواس ورئيس مركز فيد ماجد الشلش وصاحب المبادرة اللواء الدكتور عبدالعزيز العبيداء .

وبارك سموه انطلاق القافلة التي سار على الأقدام أعضاؤها لمسافة مائة كيلومتر تقريباً بين مدينة فيد ومحافظة سميراء وبمشاركة مسيرة للدراجات والجمال والخيول .

وبلغ عدد المشاركين في هذه القافلة أكثر من مائة مشارك ومشاركة من داخل المملكة وخارجها ينتمون لعشر دول, بالإضافة إلى محبي الهايكنج ومحبي ركوب الخيل والركايب والدراجات الهوائية ، وتستمر مسيرة القافلة لمدة ثلاثة أيام يتخللها زيارة للمحطات الأثرية والبرك على درب زبيدة قديما والذي كان يسلكه الحجاج في طريقهم إلى مكة المكرمة .

// انتهى //

10:35ت م

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