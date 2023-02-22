السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ومحافظات العلا وخيبر والحناكية والمهد ووادي الفرع اليوم, تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

// انتهى //

10:02ت م

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