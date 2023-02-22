يوم التأسيس / أمير دولة قطر ونائبه يهنئان خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس



الدوحة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

كما هنأ سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

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10:00ت م

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