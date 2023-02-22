شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتفوق على الهلال وينهي إتفاقه مع نجم الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي النصر السعودي يمتلك إتفاق مبدئي مع النجم الإفواري ويلفريد زاها، لاعب نادي كريستال بالاس، والذي ينتهي تعاقده مع فريقه الإنجليزي فى نهاية الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة أن النصر أنهي الصفقة لصالحه بصورة كبيرة، بعدما شهدت الساعات الأخيرة موافقة اللاعب الإلتحاق بالنصر ودوري روشن، من أجل مجاورة النجم البرتغالي رونالدو فى العالمي خلال منافسات الموسم المقبل.

هذا وكان اللاعب يلقي إهتماما كبيرا من مسئولي الهلال خلال الفترة الماضية، ولكن مع ذلك تمكن الجانب النصراوي من التفوق فى هذه الصفقة أيضا، الأمر الذي يثير إستياء مسئولي الزعيم.



حالة غضب عارمة داخل الهلال

وتسود حالة من الغضب الشديد مسئولي الهلال، بسبب تعنت مسئولي النصر لهم، فى خطف جميع الصفقات التى يسعي الفريق الهلالي لحسم التعاقد معها فى الصيف، لا سيما أن رونالدو وزاها، كانوا أهدافا أولوية للزعيم، قبل أن يتدخل مسئولي العالمي فى مفاوضات ضمهم.



موقف كريستال بالاس من رحيل اللاعب

وفى سياق متصل، تحاول إدارة كريستال بالاس بشتي الطرق الحفاظ على لاعبها زاها وإقناعه بتجديد تعاقده، ولكن إمتلاك اللاعب لعروضا مادية أكبر سواء فى أوروبا أو خارجها ينهي كل شئ، فى إطار التفاوض حول تجديد تعاقده.