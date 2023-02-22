السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 13,082 إصابة بكورونا



سيئول 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 13,082 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 14 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات 33 ألفا و887.

// انتهى //

06:56ت م

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سيئول 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية 13,082 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية،ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 30 مليونا و 458 ألفا و857، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 14 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات 33 ألفا و887.// انتهى //06:56ت م0018

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