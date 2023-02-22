شكرا لقرائتكم السعودية خلال عصور أثبتت للعالم قوة أمنها وأمانها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد رئيس قسم التاريخ في جامعة أم القرى د. إبراهيم السلمي، أن المملكة خلال العصور التي مرت بها سياسيًا أثبتت للعالم قوة أمنها وأمانها.

المنطقة الجغرافية للمملكة

وأوضح السلمي خلال مداخلة مع “قناة الإخبارية” أن المنطقة الجغرافية التي قامت عليها المملكة كانت تعاني من عدم وجود كيان سياسي، حيث كان آخر كيان سياسي أقيم تمثل في الدولة الأخيبرية في القرن الثالث الميلادي، بعد ذلك لم يكن هناك أي كيان يقوم بتنظيم واحتواء المجتمعات البشرية، حتى أصبحت هناك دول في كل مدينة.

الدرعية ملجأ للقوافل

وأضاف السلمي، أن الدول التي تكونت في كل مدينة كانت متناحرة ومتنافسة، لم يميز فيها قطاع الطريق بين قوافل الحجاج وقوافل التجارة، فجاء اهتمام الإمام محمد بن سعود بالجوانب الأمنية وكان يضرب بيد من حديد على من يخل بالأمن حتى أصبحت الدرعية ملجأً ومحطة لقوافل الحجاج والتجارة.

وتابع السلمي أن التاريخ سجل في عهد نجله الإمام عبد العزيز أن رعاة الإبل والغنم كانت ماشيتهم ترعى في البراري بدون راعٍ، واليوم باتت المملكة مثالًا للأمن على مستوى العالم.