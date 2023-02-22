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طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة اليوم عبر أبشر

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة عبر منصة أبشر.

وقالت إدارة المرور على حسابها بموقع “تويتر”، إن المزاد سينطلق اليوم ويستمر حتى غدٍ الخميس الموافق 23 فبراير الجاري.

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وأوضحت الإدارة العامة للمرور طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات والتي جاءت على النحو التالي:

طريقة الدخول للخدمة

–  الدخول على منصة أبشر

– اختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار المرور

– اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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