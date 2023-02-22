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توقعات بأجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا على معظم المناطق

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الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواء معتدلة نهارًا وباردة فجرًا على معظم المناطق.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية تصاحبها رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل ونجران وعُمان وشرق المرتفعات وجنوب تبوك.

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وقال الحصيني  لـ أهالي الرياض والقصيم والشرقية والجوف والشمالية: “اكشتوا تحتاجون ملابس شتوية ليلًا”.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى منطقة تبوك, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

 

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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