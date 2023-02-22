يوم التأسيس/ منطقة جازان تتزين بمناسبة يوم التأسيس



جيزان 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

أنهت أمانة منطقة جازان تزيين شوارع مدينة جيزان ومحافظات المنطقة بالأعلام الوطنية ابتهاجًا بمناسبة يوم التأسيس.

وتزينت الحدائق والأماكن والمرافق العامة باللوحات المعبرة عن فرحة الجميع بمناسبة يوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا"، فيما تستعد المنطقة حاليا للاحتفال بهذه المناسبة بمشاركة مختلف الإدارات والمؤسسات.

وتشارك أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها في احتفالات متنوعة بهذه المناسبة بمشاركة مختلف الإدارات, تعبيرا عن مشاعر الحب الكبير والانتماء الصادق لهذا الوطن الغالي من خلال العديد من البرامج والفقرات الوطنية والألعاب والفنون الشعبية والاستعراضات المتنوعة والفعاليات التي تبرز تراث منطقة جازان والوطن بوجه عام.

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